Mutter schnallt ihrem Baby Gewichte an die Beine! Was im Netz passiert, macht sie sprachlos
USA - Kaum erlaubt man sich einen kleinen Spaß mit seinem Kind und lädt diesen ins Netz, schon hat man einen extrem viralen Hit - und unzählige negative Kommentare! So erging es zumindest der US-Amerikanerin Farryn Mathie (35), nachdem sie ihrem 18 Monate alten Sohn Milo Gewichte um die Beinchen geschnürt und mit der Handykamera draufgehalten hatte.
Mehr als 115 Millionen (!!!) Mal wurde der Clip des kleinen Milos mittlerweile auf TikTok und Instagram abgespielt. Dazu über 50.000 (manchmal lustige, teils fiese) Kommentare.
In dem Video schreibt Mathie: "Ich versuche nur, dieses Kleinkind langsamer zu machen, weil ich MÜDE bin." Zeitgleich stapft ihr Sohnemann mit je einem Gewicht an seinen beiden Beinen durch das Zimmer, verschwindet kurz im Nebenraum und kommt bestens gelaunt mit einem Fläschchen im Mund wieder.
Augenzwinkernd ergänzte seine Mama in der Videobeschreibung, dass Milo im Sommer sehr trainierte Beine haben werde. Doch nicht jeder User fand die Aktion lustig.
Unzählige Kommentatoren wiesen die 35-Jährige darauf hin, dass eine solche Maßnahme gefährlich für so ein junges Kind sei. "Die Gelenkentwicklung eines Babys für ein paar Sekunden für etwas zu riskieren, das auf Instagram 'cool aussieht', ist der Wahnsinn", schrieb etwa eine Insta-Nutzerin.
Im Gespräch mit People betonte Mathie nun, dass ihr das natürlich bewusst und das Ganze nur ein Spaß und keine echte Ermüdungsaktion gewesen sei.
TikTok-Clip zeigt den kleinen Milo mit Gewichten an den Beinchen
Farryn Mathie hat ihrem Sohn nur einmal Gewichte umgeschnallt
"Das war nur ein Witz, der irgendwie richtig Fahrt aufgenommen hat", führte die US-Amerikanerin aus. "Es hat ihn für einen Moment ausgebremst; er ist jetzt nicht 'schneller'." Seit dem Video hätte sie Milo die Gewichte nicht wieder umgeschnallt.
Über die Entstehung des megaviralen Videos sagte sie: "Eines Tages, als wir im Garten spielten, scherzten wir darüber, dass wir einen Weg finden müssten, ihn zu bremsen."
Im Spaß seien sie darauf gekommen, ihm Gewichtsmanschetten an die Knöchel zu legen. Dann dachten sie, "wie lustig das wäre, aber auch, dass es ihn auf lange Sicht wahrscheinlich nur noch schneller machen würde".
Titelfoto: Montage: TikTok/finallyfarryn