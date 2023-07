Mutter traut ihren Augen kaum, als sie auf Überwachungskamera sieht, was ihre kleine Tochter da treibt

Dieses unwirkliche Bild bot sich der Mutter des achtjährigen Mädchens auf der Überwachungskamera. © Bildmontage/Screenshot/Youtube/ 今日视频

Weder die Mutter noch der andere Teil der Familie ahnten vom besonderen "Talent" des achtjährigen Mädchens, bis sie es eines Tages aus Zufall auf dem Video der Überwachungskamera in ihrer Wohnung entdeckten.

In dem Clip, der auf "Douyin", der chinesischen Version von TikTok, veröffentlicht wurde, sieht man die Schülerin wortwörtlich an der Wand kleben. Hoch über den Köpfen ihrer Verwandten schien es sich die Achtjährige offenbar dort in der Ecke des Wohnzimmers gemütlich gemacht zu haben.

Die Mutter, welche als Userin "Ruxiangsuis" auf der Plattform aktiv ist, erklärte gegenüber der South China Morning Post, dass sie und ihre Familie "schockiert" waren, als sie das Kind dort von der Zimmerdecke aus Fernsehen sahen.

Laut den Aussagen ihrer Verwandten soll die Achtjährige schon immer eine Draufgängerin zu sein.