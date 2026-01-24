Mutter staunt, was ihr Sohn am Fluss findet: Doch was dann passiert, überwältigt sie

Washington (USA) - Bereits der Fund ihres Sohnes (14) sorgte bei ihr für Staunen. Doch was Summer Levy (48) danach erlebte, überwältigte sie erst recht.

Auven (14) ist mächtig stolz auf seinen Fund, einen Walknochen. © Threads/Screenshot/summermarielevy

Die fünffache Mutter aus dem US-Bundesstaat Washington war vor Kurzem mal wieder mit ihrem Sohn Auven in einem abgelegenen Gebiet vor der Küste der Olympic-Halbinsel wandern, als er ihr seine Entdeckung zeigte.

Der Vierzehnjährige hielt seiner verdutzten Mutter einen gut erhaltenen Walknochen hin. "Ich arbeite in der Radiologie und bin mir sicher, dass es ein Walknochen ist", sagte Levy jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Ich tippe auf einen Grauwal, da diese oft küstennah fressen", fügte sie hinzu.

Natürlich musste dieses kuriose Fundstück auf einem Foto festgehalten werden. Weil sie nicht sicher waren, ob sie den Knochen mit nach Hause nehmen durften, überließen Mutter und Sohn ihn danach lieber wieder der Natur.

Doch was passierte, als Levy das Bild privat auf Instagram teilen wollte, erwischte sie unerwartet.