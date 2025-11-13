 175.682

Mutter von gehörlosem Sohn kann kaum glauben, was Kassierer den Kleinen fragt

Luca ist von Geburt an hörbehindert. Ein Erlebnis, das der heute Vierjährige kürzlich in einem Schnellrestaurant hatte, geht auf TikTok steil viral.

Von Christian Norm

Kalifornien (USA) - Schon als Luca sechs Wochen alt war, erfuhren seine Eltern, dass er eine Gehörbehinderung hat. Mittlerweile ist der kleine Junge aus Kalifornien vier Jahre alt. Im vergangenen Monat war er mit seinen Eltern in einem Schnellrestaurant. Was der Kassierer den gehörlosen Jungen dort fragte, konnte seine Mutter im ersten Moment kaum glauben.

Luca (4) nimmt Kontakt zu dem Kassierer auf, seine Mutter Callie Foster schaut skeptisch zu.
Luca (4) nimmt Kontakt zu dem Kassierer auf, seine Mutter Callie Foster schaut skeptisch zu.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thelacouple

In einem TikTok-Video ist der besondere Moment zu sehen. Der Kassierer fragt den Vierjährigen überraschend in Gebärdensprache wie er heißt. Zum Erstaunen seiner Mutter antwortet ihr Sohn direkt mit den Händen.

"Als ich sah, wie er das ganz spontan tat, blieb ich wie angewurzelt stehen. Für uns verkörperte dieser Moment Jahre des Lernens, des Einsatzes und der Hoffnung - alles verdichtet in diesem kleinen, wunderschönen Akt des Selbstausdrucks", sagte Callie Foster diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Dass der Moment nicht nur ihrer kleinen Familie ans Herz ging, zeigte sich bald auf TikTok. Dort hat der Clip seit dem vergangenen Monat nämlich 4,5 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 580.000 Likes.

Mann fährt mit Löwenbaby auf dem Schoß durch die Stadt
Kurioses Mann fährt mit Löwenbaby auf dem Schoß durch die Stadt

Der Weg dorthin war allerdings ziemlich steinig, gab die Kalifornierin gegenüber dem US-Magazin zu.

Virales TikTok-Video zeigt rührenden Moment mit dem Jungen

Luca (4) buchstabiert seinen Namen in Gebärdensprache, seine Mutter Callie Foster ist mächtig beeindruckt.
Luca (4) buchstabiert seinen Namen in Gebärdensprache, seine Mutter Callie Foster ist mächtig beeindruckt.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thelacouple

"Wie viele hörende Eltern wussten wir nicht, wo wir anfangen sollten", sagte sie über den Moment nach der Diagnose. "Es war nicht einfach", fügte die US-Amerikanerin hinzu.

Sie und ihre Familie mussten schließlich alle die Gebärdensprache lernen, um mit Luca kommunizieren zu können. Umso schöner war der Moment in dem Schnellrestaurant für Foster.

"Ich wünsche mir, dass Luca in so einer Welt aufwächst - einer Welt, in der man ihm entgegenkommt."

Lehrerin fragt zehnte Klasse nach Traum-Zukunft: Antworten erwischen sie kalt
Kurioses Lehrerin fragt zehnte Klasse nach Traum-Zukunft: Antworten erwischen sie kalt

Was ihren viralen Hit betrifft, setzt die Mutter zudem darauf, dass die Leute den tieferen Sinn darin erkennen.

"Ich hoffe, sie sehen die Kraft der Sprache, die Wichtigkeit von Barrierefreiheit und die Schönheit, ein paar Gebärden zu lernen, um mit jemandem in Kontakt zu treten", so Foster.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/thelacouple

Mehr zum Thema Kurioses: