Sie nennen ihn "Piss-Bandit": Unbekannter terrorisiert Nachbarn mit seinem Urin!

Kalifornien (USA) - Seit sechs Jahren treibt er sein Unwesen, niemand weiß, wer er ist. Der sogenannte "Piss-Bandit" terrorisiert ein Reichenviertel in Kalifornien mit seinem Urin. Der Ablauf ist immer gleich, zu fassen ist er nicht, eine Maske verhüllt sein Gesicht.

Der Filmemacher Derek Milton und sein Partner Grant Yansura wollten wissen, wer das mysteriöse Ekelpaket ist, verfolgten es zusammen mit Anwohnern über Monate. "Es war ein Tauziehen zwischen der Nachbarschaft und diesem Kerl", sagte Yansura der New York Post .

Er ist der "Piss-Bandit". Um wen es sich bei dem Ekelpaket handelt, weiß niemand. © Screenshot/TikTok/_derekmilton

Für die beiden "Sheriffs" ist die Jagd nach dem Banditen längst mehr als das Bekämpfen unappetitlicher Hinterlassenschaften. Sie sehen ihn als einen modernen Robin Hood. "Seine Hingabe hat uns fasziniert", so Yansura.

Die übrigen Bewohner des Viertels teilen diese Sicht nur bedingt. "Ich fand es ekelhaft, habe es nie als Kunstform betrachtet", sagte ein Nachbar. Ein anderer brachte sogar einen Zettel am Stromkasten an. Seine eindeutige Botschaft an den Banditen: "Wenn ich dich dabei erwische, wie du deine Pisse hier ablässt, werde ich dich dazu bringen, jeden einzelnen Tropfen zu trinken!"

Milton und Yansura hinterließen ebenfalls einen Zettel, notierten Fragen an den Unbekannten und brachten ihre Bewunderung zum Ausdruck. Antworten erhielten sie nie. Stattdessen hätte der Mann eine ihrer aufgestellten Überwachungskameras gestohlen, später sogar noch eine zweite.

Den Hobby-Ermittlern sei danach klar geworden, dass der "Piss-Bandit" keine Lust hatte, sich ihnen mitzuteilen. Ihnen blieb nur eine Erkenntnis: "Manchmal muss man einen Künstler einfach pinkeln lassen."