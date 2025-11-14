Nach der Geburt ihres Kindes: Frau "schwitzt" Milch aus den Achseln

Philippinen - Nachdem eine Filipina vor 15 Jahren ihr erstes Kind zur Welt gebracht hatte, fielen ihr zuvor noch nie dagewesene Schwellungen in ihren Achselhöhlen auf. Die heute 35-Jährige dachte sich nichts dabei. Nach der jüngsten Schwangerschaft kamen die Knubbel allerdings mitten in der Stillzeit zurück ...

Nein, das ist kein Schweiß! Das ist Milch, die einer Frau von den Philippinen aus der Achselhöhle tropft. © Screenshot/JAAD

Das größte Exemplar sei laut einem Bericht von livescience.com etwa 5,5 mal 4,2 Zentimeter groß gewesen.

Obwohl die Schwellungen weder Schmerzen bereiteten noch bluteten, waren sie der Filipina inzwischen nicht mehr geheuer. Sie holte sich Rat in einem Krankenhaus.

Auf dem Weg zu einer Diagnose massierten Ärzte die störenden Stellen unter ihren Achseln. Plötzlich floss Milch aus den Haarfollikeln ihrer Haut. Eine Diagnose konnten die Mediziner nicht sofort stellen. Eine Gewebeprobe sollte schließlich Klarheit bringen.

Bei den Achselknubbeln der 35-Jährigen handelte es sich um "Polymastie" - also eine Anlage zusätzlicher Brüste oder Brustdrüsen. Jetzt hatte die Filipina eine Erklärung für den plötzlichen Milcheinschuss an kurioser Stelle.