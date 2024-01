Ex-Playboy-Model riskiert 'ne Riesen-Lippe! Katie Price: "Noch mehr Filler in meinem Arsch"

Katie Price (45) liebt Schönheitsoperationen. © Montage: Instagram/katieprice

Vom "Page Three girl" der englischen Boulevardzeitung The Sun zum Playboy-Model und "Boxenluder": Katie Price kann auf eine illustre Karriere zurückblicken. Doch nach und nach rückten immer mehr ihre zahlreichen Beauty-OPs in den Vordergrund.

Die Fünffach-Mama steht ganz offen dazu und teilt ihre Eingriffe auch regelmäßig mit ihren mehr als 2,4 Millionen Instagram-Followern. So auch in dieser Woche!

In ihrer Story zeigte sie mehrere Fotos nach Eingriffen in einer Beauty-Klinik. Zunächst bekamen ihre Fans die "neuen" Lippen der Britin zu bestaunen. Deutlich war zu sehen: Hier wurde mit reichlich Filler gearbeitet!

Katie schien mit dem Ergebnis hochzufrieden und schwärmte: "Ich liebe meine neuen Lippen, die Ellie gemacht hat, absolut."

Doch damit nicht genug! Der Reality-TV-Star ließ sich bei der Gelegenheit gleich noch das Hinterteil mit aufspritzen.