Mutter will Kind nach Horror-Droge benennen - Behörden haben keine Einwände

Eine frischgebackene Mutter wollte sich einen Scherz erlauben. Leider fiel das niemandem auf. (Symbolbild) © 123rf/ruslangaliullin

Wie geschmacklos dürfen Babynamen sein?

Die Fernseh-Journalistin Kirsten Drysdale (39) wollte genau dieser Frage auf den Grund gehen und beschloss, sich auf ein aberwitziges Experiment einzulassen, berichtet aktuell die Zeitung "Guardian".

"Wir dachten, wir würden den skandalösesten Namen einreichen, der uns einfiel, in der Annahme, er würde abgelehnt werden", erklärt die frischgebackene Mutter in einem Beitrag für den Sender ABC.

Wie in Australien üblich beantragte die Journalistin die Geburtsurkunde online, füllte ein paar Formulare aus und schickte das Ganze an die Behörden des Bundesstaates New South Wales.

Als Vornahmen trug Drysdale "Methamphetamine Rules" in das dafür vorgesehene Feld ein. Der befremdliche Name bezieht sich auf die Horror-Droge Crystal, lässt sich grob mit "Methamphetamin regiert" übersetzen.

Eigentlich hätte Drysdale erwartet, dass die Behörde sich mit einigen unliebsamen Fragen bei ihr meldet, denn auch in Australien gelten Regeln bei der Wahl des Babynamens. "Aber so war es nicht - leider ist Methamphetamine Rules durch die Maschen gerutscht", wundert sich Drysdale.

Wenig später bekam die Familie die offizielle Geburtsurkunde vom Amt: Der kleine Methamphetamine Rules Drysdale heißt nun tatsächlich so.