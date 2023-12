Scheibenwischer sind kaputt, dann kommt Beifahrer auf eine skurrile Idee

Deutschland - Not macht erfinderisch! Zwei Autofahrer wollen einen Defekt an ihren Scheibenwischern nicht einfach so hinnehmen und schreiten selbst zur Tat. Dabei ist ihr Vorgehen zwar höchst unterhaltsam, doch zur Nachahmung besser nicht empfohlen.

Wie ein Clip von "schlepperaufderbaustelle" auf der Plattform TikTok beweist, lässt sich der gewiefte Beifahrer jedoch keineswegs von diesem Defekt beirren - und greift ganz tief in die Trickkiste.

Dieser habe offenbar ein paar kleinere und größere Problemchen an dessen Wagen ausgemacht - und tatsächlich wird beim Blick aus der Frontscheibe schnell klar, wo es ganz gewaltig hapert.

Weil der TÜV "nein" sagte, hat sich ein Autofahrer etwas Ungewöhnliches einfallen lassen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Getreu dem Motto "Wenn nichts mehr hilft, hilft nur noch eine Schnur" veranschaulicht der Protagonist, wie es eben doch funktionieren kann.

Und tatsächlich sieht sein unorthodoxes Unterfangen zwar etwas holprig, aber eben ganz praktisch aus, denn die Scheibenwischer schwingen trotz klirrender Kälte in der verschneiten Umgebung "wie am Schnürchen" hin und her.

Doch was, wenn eine Polizeistreife zufällig vorbeigefahren wäre? Darf ein verzweifelter Autofahrer in seiner Not zu einem solchen Mittel greifen?

Hierauf gibt die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in § 40 eine glasklare Antwort: "Windschutzscheiben müssen mit selbsttätig wirkenden Scheibenwischern versehen sein."