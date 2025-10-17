Neue Krabbenart wird nach Ministerpräsident benannt, doch der erntet Spott

Kiel - Eine neu entdeckte Höhlenkrabbe trägt nun den Namen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (52). Am Donnerstag erhielt der CDU -Politiker im Zoologischen Museum in Kiel eine entsprechende Urkunde.

"Mit der Benennung wollen wir auf die Bedeutung von Naturkundemuseen und Biodiversitätsforschung aufmerksam machen", hatte Museumsleiter Prof. Dirk Brandis im Vorfeld betont.

Nach Angaben der Kieler Christian-Albrechts-Universität hatten Wissenschaftler des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturkundemuseums Frankfurt die zuvor unbekannte Höhlenkrabbe "Erebusa danielguentheri" in Kalksteinhöhlen der Provinz Khammuan in Laos entdeckt und nach Kiel geschickt. Das Zoologische Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist 250 Jahre alt geworden.

"In seinen 250 Jahren hat sich das Zoologische Museum Kiel weltweit einen herausragenden Namen in der Erforschung der Meeresbiologie erworben", wurde Günther in einer Mitteilung zitiert. "Für mich als Ministerpräsident Schleswig-Holsteins ist es eine sehr besondere Ehre, dass die bisher unbeschriebene Krabbenart meinen Namen tragen wird."

Er sei stolz darauf, dass die Krabbe Teil einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Naturkundesammlungen sein werde.