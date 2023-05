Rapperin entsetzt, als sie sieht, wer da plötzlich auf die Bühne krabbelt!

Seattle (Washington/USA) - Was für ein Schock! Während eines Auftritts der südkoreanischen Girlgroup "NMIXX" im US-Bundesstaat Washington kletterte am Dienstag plötzlich ein ungebetener Gast auf die Bühne!

Rapperin Kyujin (16) konnte ihren Augen kaum trauen, als plötzlich ein Baby über die Bühne krabbelte. © Bildmontage: Twitter/Screenshot/starlostsage (2)

In einem Video (siehe unten), das seither von Sage, einer Zuschauerin der Show, auf Twitter hochgeladen wurde, ist die Rapperin Kyujin (16) zu sehen, wie sie an den Rand der Bühne eilt. Im Hintergrund ruft ein Fan: "Hallo, ein Baby!"

Nur wenige Sekunden später nimmt die Musikerin tatsächlich ein winziges Kind auf den Arm und hebt es in die Menge – zurück in die Arme seiner Mutter.

Der Sängerin steht dabei der Schock ins Gesicht geschrieben. Und das ist auch kein Wunder, schließlich haben Kleinkinder auf derartig vollen und lauten Konzerten eigentlich rein gar nichts zu suchen!

Wie Sage in einem weiteren Tweet berichtete, hatte das Kind zuvor in einem Buggy am Rand gesessen und die meisten Zeit über geschlafen. Dabei trug es – zumindest zu diesem Zeitpunkt noch – geräuschreduzierende Kopfhörer.

Anschließend hatte die Mutter ihr Kleines noch im Arm gehalten. Kurz darauf krabbelte es über die Bühne.