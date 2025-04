Frau findet Paket von 1987 im Müll: Beim Blick hinein staunt nicht nur sie

Long Island (New York) - Eigentlich wollte sie nur spazieren gehen. Stattdessen machte Anne Trapani vergangenen Monat auf einem Bürgersteig in ihrer Heimat Long Island einen wirklich kuriosen Fund. Sie entdeckte ein vergilbtes Paket, das 1987 verschickt worden war. Als die New Yorkerin einen Blick hineinwarf, staunte sie nicht schlecht.