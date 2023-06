"Nur" 33 km/h zu schnell: Autofahrer muss trotzdem Knöllchen im sechsstelligen Bereich zahlen!

Finnland - In einer 50er-Zone fuhr ein Geschäftsmann aus Finnland über 83 Kilometer pro Stunde. Dafür bekam er eine saftige Geldstrafe von 121.000 Euro verpasst. Denn die finnischen Gesetze richten sich bei Strafzetteln nach dem Einkommen des Fahrers.

Anders Wiklöf (76) musste nicht nur eine extrem hohe Strafe fürs Rasen zahlen - er musste auch seinen Führerschein abgeben. (Symbolfoto) © 123Rf/lightpoet

Wie das Nachrichtenportal Insider berichtete, handelt es sich bei dem Geschäftsmann und Multimillionär um Anders Wiklöf (76), den Vorstandsvorsitzenden der Wiklöf Holding AB. Gegründet wurde die Unternehmensgruppe bereits 1987. Zu ihr gehören mehr als 20 Firmen der Branchen Logistik, Hallenbau, Helikopter-Service, Immobilien, Handel und Tourismus.



Es war nicht das erste Mal, dass Wiklöf ein derart saftiges Knöllchen bekam: 2013 musste er 95.000 Euro für eine Geschwindigkeitsüberschreitung zahlen, 2018 fast 64.000 Euro.

Möglich machen derartig hohe Summen die finnischen Gesetze, welche die Strafen am Gehalt zum Zeitpunkt der Tat festmachen. Je mehr man verdient, desto tiefer muss man in dem nordeuropäischen Land in die Tasche greifen.

Da Wiklöf mehrere Millionen schwer ist, traf ihn eine besonders hohe Strafe.

"Ich hatte gerade angefangen, langsamer zu werden, aber ich schätze, es ging nicht schnell genug", sagte Wiklöf der örtlichen Zeitung Nya Åland. "Ich bereue die Sache wirklich."