Obdachloser sieht nach Makeover ganz anders aus: Doch die Leute bewegt etwas anderes

Philadelphia (Pennsylvania) - Dieser Mann lässt niemanden kalt. Anfang der Woche wurde dem Obdachlosen aus Philadelphia ein Makeover verpasst. Joshua Santiago , der seit sieben Jahren ehrenamtlich Haare schneidet, nahm sich des armen Kerls an. Seitdem gibt es neben dem TikTok-Video, das die "Verwandlung" des Obdachlosen zeigt, viel Gesprächsstoff. Der Grund dafür ist aber nicht sein neuer Look, sondern etwas ganz anderes.

Dieser Obdachlose landete auf dem Friseurstuhl von Joshua Santiago. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/empoweringcuts

Anfang der Woche wurde der Clip auf dem TikTok-Kanal von "Empowering Cuts", der gemeinnützigen Organisation von Santiago, veröffentlicht. Seitdem hat das Video fast drei Millionen Klicks erhalten, dazu mehr als 285.000 Likes.

Es zeigt den Obdachlosen zunächst aus der Ferne in seinem Alltag. Wie so viele Menschen ohne Dach überm Kopf zieht er einen prall gefüllten Einkaufswagen hinter sich her, in dem sich seine letzten Habseligkeiten befinden.

Auf den Beinen kann sich der mittellose Mann kaum noch halten. Vermutlich haben Drogen ihren Teil dazu beigetragen, dass er phasenweise sogar im Stehen zu schlafen scheint.

Auch auf dem Stuhl seines ehrenamtlichen Friseurs kann sich der Mann kaum halten. Immer wieder döst er weg, muss von Santiago festgehalten werden.