Frau glaubt, sie filmt kleine Katze: Dann erkennt sie die Wahrheit

Ein Eichhörnchen, eine Katze oder doch etwas ganz anderes? Dieses "Ding" verwirrt das ganze Netz! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/__alice_miller_

Wie so oft im Leben ist auch dieser Vorfall in Tel Aviv eine Sache der Perspektive. Das musste zumindest Alice Miller feststellen, die abends in den Straßen der israelischen Metropole unterwegs war und dachte, sie hätte eine niedliche Entdeckung gemacht.

Von Weitem sah sie etwas unter einer Parkbank am Straßenrand sitzen, von dem sie annahm, dass es sich um ein Tier handeln würde. "Es schien mir, dass es sich entweder um eine Katze handelte, die sich putzt, oder um ein Eichhörnchen, das an einer Nuss nagt", erinnert sich Alice gegenüber Newsweek.

Doch es handelte sich um eine völlig zufällige optische Täuschung: In einem Video, das die TikTokerin aufnahm, sieht man das vermeintliche Tier, das sich unter eine schützende Bank zurückgezogen hat.

Als Alice allerdings ihre Position ändert, wird plötzlich klar, dass es sich lediglich um ein großes, vertrocknetes Blatt handelt, was sich im Wind hin und her bewegt.