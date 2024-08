Mann ist fassungslos, als er im Restaurant für dieses "Extra" zahlen soll

Antonio ist enttäuscht: Bei einer Rechnung von 252,80 Euro hätte er sich etwas Kulanz vom Restaurant erhofft. © Montage: X/antonio barbeito

Antonio Barbeito aus Madrid ist sauer. Vor einigen Tagen weilte er mit seinen Liebsten im Urlaub, ließ es sich dort gutgehen.

Doch was ihm ein Spezialitäten-Restaurant in Rechnung stellte, empört Antonio noch heute, berichtet die "New York Post".

Der Feinschmecker gönnte sich köstliche Langusten (167,50 Euro), ein Krabben-Tartar (26 Euro), etwas Tintenfisch (18 Euro), frische Muscheln (14 Euro), zwei Kugel Eis (sechs Euro) und ein paar nicht alkoholische Getränke.

252,80 Euro habe er insgesamt gezahlt, berichtet Antonio auf X. Was an sich kein Problem ist, denn er unterstützt gerne die heimische Tourismus-Industrie, wie er sagt.

Doch ein Detail stößt Antonio sauer auf: Das Restaurant verlangte nämlich drei Euro für ein Glas mit extra Eiswürfeln vom Gast.