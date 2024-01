Paar bekommt nach Urlaub hohe Wasser-Rechnung: Beim Blick in den Garten sind sie fassungslos

Perth (Australien) - Eigentlich sollte man daheim doch gar kein Wasser verbrauchen, wenn man weit weg im Urlaub ist. Doch einem älteren Ehepaar erging es genau andersherum. Als die Australier in ihr Haus in Perth zurückkehrten, wartete im Briefkasten bereits eine satte Rechnung auf sie. Umgerechnet rund 185 Euro sollten sie für ihren kürzlich in die Höhe geschossenen Wasserverbrauch nachzahlen. Bei einem Blick in den Garten traf sie und ihren Sohn der Schlag!