Fährgäste erspähen großen Baumstamm: Was sie darauf erkennen, können sie kaum glauben
Brasilien - Es sollte eine schöne Flussfahrt über den riesigen Amazonas in Brasilien werden. Doch für die Gäste einer Touri-Fähre und deren Besatzung wurde sie in der vergangenen Woche so viel mehr. Grund für die Aufregung war ein großer Baumstamm, der mitten auf dem Fluss trieb. Der eigentliche Blickfang war jedoch das, was sich darauf befand.
Sowohl Besatzung als auch Gäste staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass ein Hund auf dem Treibgut um sein Leben kämpfte. Das erschöpfte Tier rutschte immer wieder ins Wasser, kletterte dann zurück auf den Stamm.
Allen an Bord war klar: Diese arme Fellnase musste gerettet werden. In einem Facebook-Video von Fred Vital, der ebenfalls auf der Fähre war, ist die Rettung zu sehen.
Darin nähert sich das Schiff langsam dem Stamm. Dann wird er mithilfe eines Seils an die Fähre herangezogen. Schließlich schnappt sich ein junger Mann den Hund, der noch sehr jung zu sein scheint. An Bord wird klar, dass es sich um ein Weibchen handelt, das zwar erschöpft, aber wohlauf ist.
Aber wie ging es danach weiter?
Videos auf Facebook und Instagram zeigen Rettung der Hündin
Laut The Dodo hatte die Hündin gleich in mehrfacher Hinsicht einen Glückstag. Ihr wurde nicht nur sehr wahrscheinlich das Leben gerettet, sondern sie bekam auch bald darauf die Chance auf einen Neuanfang.
Wie das Tiermagazin berichtet, erzählte Patrick Nascimento, das Besatzungsmitglied, das die Hündin an Bord geholt hatte, dass das Tier inzwischen Yara heißt.
Ihr "geht es gut", sagte der Mann. "Sie hat ihre Medikamente bereits erhalten und wird tierärztlich überwacht", fügte er hinzu. Doch es kommt noch besser: Es hat sich bereits eine Frau gefunden, die Yara ein neues Zuhause bieten möchte!
Von einem Baumstamm mitten auf dem Amazonas in ein liebevolles Zuhause: Besser hätte es die Hündin nicht treffen können. Warum genau sie überhaupt da draußen gelandet war, dürfte unterdessen ihr Geheimnis bleiben.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Fred Vital