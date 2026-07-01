Rache geht viral: Tourist sagt Liegen-Reservierern den Kampf an

Mallorca (Spanien) - Im Hotelurlaub gehört etwas zur Tagesordnung, was insbesondere deutschen Urlaubern nachgesagt wird: Pünktlich um 6 Uhr morgens mit Handtüchern die Liegen am Hotelpool reservieren, um bloß einen guten Platz zu bekommen. Doch ein Brite auf Mallorca hat genug von den Frühaufstehern und sagt "Liegen-Reservierern" jetzt den Kampf an.

Im Vorbeigehen streute Tom Caunce (31) das juckende Pulver auf das Handtuch der Frau um die 40. Blöd nur, dass man das weiße Pulver gut auf dem grellen Pink sehen konnte. © Screenshot: tiktok.com/@bavarianmotors90

Sein Plan war simpel und doch so böse. Denn was bringt jeder mit, um seinen Lieblingsplatz zu reservieren? Richtig, ein Handtuch. Und genau dieses sollte den Frühaufstehern zum Verhängnis werden.

Tom Caunce (31), eben jener besagter Brite, erzählt in einem Interview mit dem "Liverpool Echo" von seiner perfiden Tat, die nichts Geringeres als Juckpulver beinhaltete.

So erklärte er, dass er seine Opfer nicht einfach wahllos auswählte, sondern gezielt gegen "Serientäter" vorging, die früh am Morgen die besten Poolliegen für sich reservierten, um danach wieder auf ihr Zimmer zu gehen.

"Viele von uns sind schon mal um 6 Uhr morgens aufgestanden, nur um überhaupt die Chance auf einen guten Platz zu haben. In meinem letzten Urlaub hatte ich genug davon und beschloss, mich ein bisschen zu rächen", erzählte der 31-Jährige, der seine Taten in TikTok-Videos zeigte.

Als sein erstes Opfer wählte er eine Frau aus, die er auf Ende 40 schätzte. Sie und ihr Mann reservierten laut dem Briten jeden Tag dieselben Liegen, nur um dann den ganzen Tag nicht am Pool zu sein. Also beschloss er, den beiden eine kleine Lektion zu erteilen, nahm sein Juckpulver in die Hand und streute es im Vorbeigehen eine ordentliche Ladung über die Handtücher des Paares.