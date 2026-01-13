Sofa bei Billig-Shop bestellt: Beim Auspacken fällt Paar die Kinnlade runter

Kalifornien (USA) - Ein Paar aus den USA musste auf die harte Tour lernen, dass das Sprichwort "Wer billig kauft, kauft zweimal" auch heute noch aktuell ist. Vor allem, wenn es um Möbel aus dem Internet geht.

Das Sofa von Temu kam in Miniaturgröße bei dem Paar in Kalifornien an. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/josuemtz27

Josue Martinez und seine Freundin wollten ihrem Wohnzimmer einen neuen Look verpassen und verkauften kurzerhand ihre alten Möbel. Das neue Sofa bestellten sie beim chinesischen Online-Marktplatz "Temu", der nicht nur mit seiner riesigen Auswahl besticht, sondern vor allem mit günstigen Artikeln lockt.

Laut "The Sun" shoppte Martinez für 399 Dollar (umgerechnet etwa 341 Euro) eine elegante Ledercouch in Braun.

Vom niedrigen Preis geblendet, hatten er und seine Partnerin offenbar keinen Blick auf die Produktbeschreibung der Wohnzimmergarnitur geworfen.

Was dies bedeutete, sollte sich erst zeigen, als die Temu-Couch bei ihnen in Kalifornien eintraf.

In einem Video auf TikTok präsentiert Josues Freundin das Schnäppchen-Sofa - oder sollte man lieber "Sofachen" sagen?