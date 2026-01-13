Sofa bei Billig-Shop bestellt: Beim Auspacken fällt Paar die Kinnlade runter
Kalifornien (USA) - Ein Paar aus den USA musste auf die harte Tour lernen, dass das Sprichwort "Wer billig kauft, kauft zweimal" auch heute noch aktuell ist. Vor allem, wenn es um Möbel aus dem Internet geht.
Josue Martinez und seine Freundin wollten ihrem Wohnzimmer einen neuen Look verpassen und verkauften kurzerhand ihre alten Möbel. Das neue Sofa bestellten sie beim chinesischen Online-Marktplatz "Temu", der nicht nur mit seiner riesigen Auswahl besticht, sondern vor allem mit günstigen Artikeln lockt.
Laut "The Sun" shoppte Martinez für 399 Dollar (umgerechnet etwa 341 Euro) eine elegante Ledercouch in Braun.
Vom niedrigen Preis geblendet, hatten er und seine Partnerin offenbar keinen Blick auf die Produktbeschreibung der Wohnzimmergarnitur geworfen.
Was dies bedeutete, sollte sich erst zeigen, als die Temu-Couch bei ihnen in Kalifornien eintraf.
In einem Video auf TikTok präsentiert Josues Freundin das Schnäppchen-Sofa - oder sollte man lieber "Sofachen" sagen?
Paar aus Kalifornien zeigt Sofa-Panne von Temu
Die Wohnlandschaft war nämlich viel kleiner, als das Paar erwartet hatte. Die US-Amerikanerin passt selbst gerade so auf das Temu-Produkt, während sie sarkastisch lächelnd in die Kamera blickt.
In einem Folgevideo sprüht Josues Partnerin etwas Wasser auf die Couch, in der Hoffnung, dass sich die Wohnzimmergarnitur dadurch auf die richtige Größe entfalten würde. Aber auch diese Aktion bleibt erfolglos.
Glücklicherweise können die beiden mittlerweile über die Panne lachen. Zumindest ein Familienmitglied kann sich über die Neuanschaffung freuen: der kleine Hund. Der passt nämlich außerordentlich gut auf das zu klein geratene Sofa.
Im Netz sorgte der Temu-Fail für viele Klicks und ordentlich Gelächter. Dutzende Zuschauer berichten von ähnlichen Erlebnissen mit Möbeln von der Billig-Website und sprechen ihr Mitleid für die Familie aus.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/josuemtz27