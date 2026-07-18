18.07.2026 18:12 Paar stößt nach Hauskauf auf verborgene Tür im Boden: Was darunter schlummert, erstaunt sie

Nach dem Kauf eines uralten Bauernhauses in Maine (USA) hat ein Paar eine verborgene Tür im Fußboden der Scheune entdeckt.

Von Anne-Sophie Mielke

Maine - Nach dem Kauf eines uralten Bauernhauses ahnte die Besitzerin nicht, dass sich auf dem Grundstück noch ein Geheimnis verbergen sollte: In einem Nebengebäude kam plötzlich eine versteckte Tür zum Vorschein, die offenbar seit einem Jahrhundert nicht mehr geöffnet worden war.

Sam Ramsdell zog in ein altes Bauernhaus in Maine. In dessen Scheune entdeckte sie bei Arbeiten dann eine versteckte Tür. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Sam Ramsdell Sam Ramsdell kehrte nach zehn Jahren in einer anderen Stadt in ihre Heimat nach Maine zurück. Grund war vor allem ein altes Bauernhaus, was ihr sofort ins Auge gestochen war. "Ich fand dieses Haus aus dem Jahr 1820, das einst einem berühmten Kapitän aus Maine namens Captain Bucknam gehörte", berichtet sie gegenüber Newsweek. Jener Kapitän hatte die meiste Zeit seines Lebens mit Küsten- und Überseehandel verbracht. In seinem Wohnort galt er als fähiger Seemann und großzügige, engagierte Person. Vor neun Monaten zog die 36-jährige Sam nun in sein Haus ein und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Grundstück auf Vordermann zu bringen. Dazu gehörte unter anderem auch, sich der alten Scheune zu widmen. Kurioses Mann betritt Gleise zum Pinkeln, dann fährt die S-Bahn ein Dass sie dabei auf einen regelrechten Schatz stoßen sollte, hatte die US-Amerikanerin nicht erwartet. "Das Bauernhaus war in den vergangenen 200 Jahren weitgehend unverändert geblieben; als wir einzogen, lagerten wir daher jede Menge Kisten in der Scheune", erinnert sich Sam. Beim Wegräumen der Kisten fiel ihr Blick dann auf eine vorher verborgene Tür im Boden.

Hausbesitzerin stößt auf geheime Tür