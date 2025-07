Paar wirft bei Date besonderen Gegenstand ins Meer: 13 Jahre später sorgt er für Aufregung

Bell Island (Kanada) - Mehr als zehn Jahre lang ist die Flaschenpost eines Paares aus Kanada in den Weiten des Atlantiks unterwegs gewesen, ehe sie von Umweltschützern an einem Strand mehrere Tausend Kilometer entfernt entdeckt wurde.

In Irland wurde an einem Strand eine Flaschenpost entdeckt, die vor 13 Jahren auf einem anderen Kontinent abgeschickt worden ist. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Maharees Heritage and Conservation

Kate und John waren an jenem Tag am irischen Strand "Scraggane Bay" in Maharees zugange und befreiten die Bucht von Müll. Dabei stießen sie auch auf eine bläuliche Glasflasche, in der ein eingerolltes Blatt Papier steckte.

Die handschriftliche Nachricht darauf, die am 14. September 2012 verfasst worden war, lautete: "Anitas und Brads Tagesausflug nach Bell Island. Heute haben wir am Rande der Insel unser Abendessen, diese Flasche Wein und einander genossen."

13 Jahre später hatte die kanadische Flaschenpost rund 3150 Kilometer zurückgelegt und einen anderen Kontinent erreicht.

"Diese Flasche hatte so viele Stürme überstanden, die in Maharees Schäden, Erosionen und Überschwemmungen verursacht hatten, und kam dennoch an diesem Tag etwas verwittert, aber in gutem Zustand an unserem Strand an", so Finderin Kate gegenüber People. Sie fände die Geschichte "so romantisch".