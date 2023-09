Passagierin ist entsetzt, als eine Stewardess etwas neben sie stellt: Was ist das?

Kaile Schwartz machte auf ihrem Flug von Skiathos nach Athen eine "skurrile Erfahrung". © TikTok/Screenshot/kaygeeq

"Haben sie gerade ein Organ neben mich gestellt?", wollte Schwartz wissen. Zwar gab es darauf keine eindeutige Antwort. Dafür geriet das kuriose Video (siehe unten) seit Mitte September zum viralen Hit. Neben 3,3 Millionen Klicks sammelte es gut 530.000 Likes.

Doch die Frage, was nun neben ihr gestanden hatte, konnte die junge Frau auch in einem neuen Interview mit Newsweek nicht beantworten. Eindeutig festlegen, wollte sie sich entsprechend nicht.

"Ich saß im Flugzeug und die Flugbegleiterin stellte mitten im Flug diese Kühltasche neben mich. Ich nahm an, dass es ein Organ oder so etwas war. Denn was sollte es sonst sein?", so Schwartz.



Kurz darauf ruderte sie aber schon wieder zurück.