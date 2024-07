Passagierin setzt sich in Flugzeug und macht unangenehme Entdeckung

Dallas (USA) - Es gibt so einige Dinge, die man in einem Flugzeug nicht feststellen will. Auch Lindsay Manning musste jetzt eine ziemlich unangenehme Entdeckung machen - und ging damit im Internet viral.

Die Frau aus Texas reiste an jenem Tag vom Dallas Worth International Airport zu ihrem Ziel, als ihr plötzlich auffiel, dass sie etwas (lebens-)wichtiges am Gate C31 liegen gelassen hatte.

Das Video wurde auf TikTok bereits über 248.000 Mal geklickt und amüsierte sicher genauso viele User. Lindsay freut sich über ihren viralen Hit: "Es war zu lustig/tragisch, um es nicht festzuhalten und zu teilen. Ich bin froh, dass es so viele Leute zum Lächeln gebracht hat", schreibt sie in einem Kommentar.

Unter ihrem Beitrag kommentierten viele Nutzer passende Abschiedssongs, welche die US-Amerikanerin in jenem Moment - zumindest auf einem ihrer AirPods - hätte hören können, darunter zum Beispiel Lieder wie "50 Ways to Say Goodbye" von Train oder "Goodbye My Lover" von James Blunt.