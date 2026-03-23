Riesen Andrang auf deutsche Tankstelle nach menschlichem Fehler

Bünde - Die Preise an Tankstellen sind seit der jünsgten Eskalation des Nahost-Konflikts in die Höhe geschossen. Während sich mancher von uns gut überlegt, ob er die Karre vollmacht oder das Auto nicht lieber stehen lässt, hat es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstagabend einen irren Ansturm auf eine Tankstelle in Bünde (Ostwestfalen) gegeben. Dort konnte man Diesel für 1,20 Euro erhaschen!

Den Liter Diesel für 1,20 Euro. Da ließen sich viele Autofahrer nicht lumpen und kamen persönlich bei einer Tankstelle in NRW vorbei, manche sogar mit einem IBC-Container (links). © Bildmontage: TikTok Screenshot Ismail.Gjk07

Der Grund für dieses verbraucherfreundliche Preis-Leistungs-Verhältnis in NRW war schlichtweg ein menschlicher Fehler.

Denn wie Friedhelm Dreyer, Betreiber der Tankstelle am Schäferweg gegenüber dem WDR verriet, wird bei ihm die Preis-Anzeige noch händisch umgestellt. Dabei unterlief das Malheur, ganz vorn war eine Eins statt einer Zwei beim Dieselpreis zu lesen.

Social-Media-Videos zeigen, wie sich in den Nachtstunden Autoschlangen bildeten. Einer nutzte die Gunst der Tank-Stunde und rückte mit einem IBC-Container an, der 1000 Liter Fassungsvermögen hat.

Mitten in der Nacht meldete dann ein Kunde den Preis-Fauxpas bei Diesel, sodass der Verkaufspreis auf 2,20 Euro pro Liter hochgesetzt wurde.

Laut dem Westdeutschen Rundfunk sollen rund 40-50 Kunden in der Zeit in den Genuss des billigen Spritpreises gekommen sein.