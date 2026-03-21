Lebt Jeffrey Epstein doch noch? Doppelgänger sorgt für Aufsehen
Florida (USA) - In Florida sorgt derzeit ein Mann für Aufsehen, weil er dem verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein (†66) erstaunlich ähnelt.
Am 12. März filmte der Content-Creator Andrew Posey einen Mann im Cabrio, der Jeffrey Epstein verblüffend ähnlich sah. Das Video ging schnell viral.
Jeffrey Epstein war 2019 wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung angeklagt worden, beging jedoch im Gefängnis Suizid, während er auf seinen Prozess wartete.
Seitdem kursieren im Netz zahlreiche Spekulationen, dass er noch am Leben sein könnte. Auch unter Andrews Video sehen viele Nutzer darin einen "Beweis", dass Epstein noch lebt.
Nun hat sich der Mann jedoch selbst ein Social-Media-Profil unter dem Namen not.epsein erstellt, um klarzustellen, dass er nicht der verurteilte Sexualstraftäter ist. Sein Instagram-Account zählt bereits über 94.000 Follower - Tendenz steigend.
"Hey Leute, hier ist Palm Beach Pete. Mein Video ging viral, weil mich jemand zufällig auf der I‑95 gefilmt hat, ohne dass ich es wusste. Und plötzlich war ich ein Internetstar", erklärte er in einem Video. Dabei betonte er ausdrücklich, dass er nicht Epstein sei.
Pete war auf Partys auf denen Epstein ebenfalls feierte
Wie NewsX berichtet, räumte Pete ein, auf Partys gewesen zu sein, bei denen Epstein ebenfalls anwesend war - allerdings habe er nicht mit ihm gesprochen.
Trotz der ständigen Aufmerksamkeit wegen seines markanten Aussehens will Pete sein Erscheinungsbild nicht ändern: "Ich werde mich nicht ändern. Dieser Mann ist tot und war ein wirklich schlechter Mensch. Ich kann erhobenen Hauptes gehen. Ich habe nichts getan. Ich sah ihm einfach nur ähnlich", sagte er in einem Interview mit TMZ.
Abseits des Ruhms bleibt Palm Beach Pete ein ganz normaler Rentner, der sein Leben im Sunshine State genießt.
"Ich bin ein ganz normaler Typ, habe lange in der Stadt gelebt und im Immobiliensektor gearbeitet. Ich spiele gern Tennis und bin sehr gesellig", so Pete.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/amposey__27, ---/AP/dpa