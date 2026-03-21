Lebt Jeffrey Epstein doch noch? Doppelgänger sorgt für Aufsehen

Florida (USA) - In Florida sorgt derzeit ein Mann für Aufsehen, weil er dem verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein (†66) erstaunlich ähnelt.

Pete wurde gefilmt, wie er im Cabrio fuhr, und das Video machte ihn sofort zum Internethit. © Instagram/Screenshot/amposey__27

Am 12. März filmte der Content-Creator Andrew Posey einen Mann im Cabrio, der Jeffrey Epstein verblüffend ähnlich sah. Das Video ging schnell viral.

Jeffrey Epstein war 2019 wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung angeklagt worden, beging jedoch im Gefängnis Suizid, während er auf seinen Prozess wartete.

Seitdem kursieren im Netz zahlreiche Spekulationen, dass er noch am Leben sein könnte. Auch unter Andrews Video sehen viele Nutzer darin einen "Beweis", dass Epstein noch lebt.

Nun hat sich der Mann jedoch selbst ein Social-Media-Profil unter dem Namen not.epsein erstellt, um klarzustellen, dass er nicht der verurteilte Sexualstraftäter ist. Sein Instagram-Account zählt bereits über 94.000 Follower - Tendenz steigend.

"Hey Leute, hier ist Palm Beach Pete. Mein Video ging viral, weil mich jemand zufällig auf der I‑95 gefilmt hat, ohne dass ich es wusste. Und plötzlich war ich ein Internetstar", erklärte er in einem Video. Dabei betonte er ausdrücklich, dass er nicht Epstein sei.