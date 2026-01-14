Rache zum Valentinstag? Zoo bietet eine fiese Abrechnung mit dem Ex

San Antonio (Texas/USA) - Ein Zoo im US-Bundesstaat Texas hat eine fiese und zugleich lustige Valentinstags-Idee: Der San Antonio Zoo lädt Verlassene, Betrogene und Enttäuschte dazu ein, eine Kakerlake nach ihrem oder ihrer Ex zu benennen und sie anschließend an ein Tier verfüttern zu lassen. Motto der Aktion: "Liebe ist teuer. Rache nicht."

Der Valentinstag sorgt nicht bei allen für Romantik. Der Zoo in Texas bietet Frustrierten jetzt eine ungewöhnliche Form der Rache an. (Symbolfoto) © 123RF/antonioguillem

Die Aktion hört auf den Namen "Cry Me a Cockroach" und ist längst Kult. Bereits zum siebten Mal findet der skurrile Valentinstags-Fundraiser statt, wie People berichtet.

Für fünf Dollar gibt es eine Kakerlake oder sogar ein Gemüse mit dem Namen der verflossenen Liebe. Wer es härter mag, kann für 15 Dollar (knapp 13 Euro) auch ein Nagetier auswählen. Danach übernimmt ein hungriger Zoo-Bewohner den Rest.

Im Netz wird die Idee gefeiert. Unter dem Instagram-Post des Zoos kommentierten Nutzer begeistert. Einer fragte scherzhaft, ob auch Feinde erlaubt seien.

Trotz aller Schadenfreude hat die Aktion einen ernsten Hintergrund: Die Einnahmen fließen direkt in Artenschutz, Tierpflege und Bildungsprogramme.

"Es ist eine unbeschwerte Spendenaktion mit echter Wirkung und hat sich weltweit zu einer Valentinstags-Tradition entwickelt", so Tim Morrow, Präsident und CEO des San Antonio Zoos.