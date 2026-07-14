14.07.2026 12:55 Während Beerdigung: Blondine tanzt plötzlich halbnackt an Pole-Stange

In Amsterdam hat eine Pole-Tänzerin direkt vor den Särgen eine gewagte Einlage hingelegt. Der Grund erklärt alles.

Von Anne-Sophie Mielke

Amsterdam (Niederlande) - Es gibt einige Sachen, die man bei einer Trauerfeier erwarten könnte - eine Poledance-Einlage wohl eher weniger. Genau das ereignete sich aber jetzt bei einer Beerdigung in Amsterdam. Zwischen Blumen, Kerzen und den Särgen eines Ehepaares schwang sich eine halbnackte Blondine verführerisch um eine Stange.

In Amsterdam sorgte diese Pole-Dance-Einlage bei einer Beerdigung für Aufsehen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/iedehoornuitvaartzorg Während im Hintergrund der Queen-Song "The Show Must Go On" lief, bewegte sich die Erotiktänzerin in BH, Slip und hohen Stiefeln in mehreren akrobatischen Posen an der Poledance-Stange - vor den Augen der Trauergemeinde. Was für Außenstehende sicherlich völlig befremdlich wirken könnte, war für die Anwesenden eine Hommage an das zu betrauernde Paar. Dieses hatte einen legendären Nachtclub im Amsterdamer Rotlichtviertel betrieben. Während die Frau erst jetzt verstorben war, hatte ihr Partner bereits 1993 das Zeitliche gesegnet. Damit sie im Tod wieder vereint werden konnte, wurde der Tote jetzt exhumiert und erneut im Sarg aufgebahrt. Kurioses Familie checkt in Airbnb ein: Als sie Bild an der Wand entdecken, bleibt ihnen der Mund offen stehen Bestatter Iede Hoorn hatte die Poledance-Einlage auf Instagram geteilt, und damit nicht nur über 5 Millionen Klicks eingeheimst, sondern auch eine Menge verwunderte Reaktionen ausgelöst.

Pole-Dance-Einlage bei Beerdigung sorgt für Verwunderung