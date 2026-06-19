Café-Besitzer schlägt Wand ein, weil er Geräusche hört: Was dann passiert, verzückt so viele
Südkorea - Wo kam dieses Geräusch nur her? Sunny Song aus Südkorea wunderte sich zusammen mit seiner Familie über das hilflos klingende Miauen in seinem Café "Sunnyhouse". Schließlich lokalisierte der Mann es an einer bestimmten Stelle hinter einer Holzwand. Bald darauf versuchte er, sie aufzubrechen.
In einem viralen TikTok-Video von Ende Mai ist die Rettungsaktion des Südkoreaners zu sehen. Es dauert eine ganze Weile, bis das Loch groß genug ist. Dann kriecht schließlich eine Babykatze heraus. Voller Stolz hebt Song sie hoch, freut sich, das Tier befreit zu haben.
"Wall-E ist so niedlich, dass ich ihn mit nach Hause genommen habe", sagte der Katzenfreund jetzt in einem Gespräch mit The Dodo.
"Ich habe bereits drei weitere Katzen, die ich ebenfalls aus einem Café gerettet habe. Sie alle lieben ihn. Er ist sehr unkompliziert, liebt es, gestreichelt zu werden, und ist sehr verspielt", fügte er gegenüber dem Tiermagazin hinzu.
Aber warum hatte das Jungtier überhaupt hinter der Wand gesessen?
Virales TikTok-Video begeistert die User
Laut Song war es eines von vier Kitten einer Straßenkatze namens Zara. Diese hatte sich mit dem einzigen gesunden Kätzchen aus dem Staub gemacht und die restlichen drei kränklichen sich selbst überlassen.
Wall-E lebte für kurze Zeit auf dem Dach des Cafés. "Dort gab es ein Loch, das mit unserer Wand verbunden war, und es fiel hinter die Wand", erklärte Song. Leider konnte der Mann am Ende nur Wall-E retten. Die anderen kranken Samtpfötchen schafften es nicht.
Dennoch überwiegt bei dem Asiaten jetzt die Freude. "Alle lieben ihn", schwärmte er. "Er leistet bereits Großartiges, denn er lockt die Leute ins Sunnyhouse", fügte er begeistert hinzu.
Unterdessen hat es Wall-E auch geschafft, das TikTok-Publikum zu begeistern. 1,6 Millionen Klicks hat das Video seiner kuriosen Rettung inzwischen erhalten, dazu mehr als 160.000 Likes.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/sunnyhousekr