"Dünnes Haar" seit Uni-Zeiten - Einen Schnitt später sieht er aus wie ein neuer Mensch!

21.09.2024

"Richmond Barber" Thai Nguyen begeistert mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten an Trimmer, Schere und Kamm das Internet! So auch in diesem viralen Clip.

Von Elias Kroll

Richmond (USA) - Friseur oder doch eher Magier? Thai Nguyen begeistert mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten an Trimmer, Schere und Kamm das Internet! Kürzlich bekam der virale Haar-Influencer von einem Kunden (39) einen Besuch abgestattet, der von sich selbst sagte, in seinem Leben "noch nie einen guten Haarschnitt" gehabt zu haben. Was folgte, ist eine haarig-beeindruckende Transformation! Ob Thai Nguyen (l.) seinem Kunden (39) helfen kann? © Montage: TikTok/nguyensteadycutting Auf TikTok ist Nguyen als "Richmond Barber" bekannt, schließlich hat er seinen Salon in der gleichnamigen Stadt im US-Bundesstaat Virginia. Schon mehrfach gingen von ihm geschnittene und gestylte Frisuren viral. So auch im Falle des 39-Jährigen, der in einem TikTok-Clip des Star-Friseurs berichtet, schon seit Uni-Zeiten seine tiefen Geheimratsecken zu erkennen. Der Kunde berichtet, dass er den "Richmond Barber" im Netz entdeckt und sich daraufhin alle seine Videos angesehen habe. Nun stehe die Hochzeit eines Kumpels bevor: "Natürlich will ich gut aussehen", gesteht der transformationsbereite Mann. Kurioses Wolf im Klassenzimmer? Schottischer Schüler identifiziert sich als Tier! "Ich sehe seit 39 Jahren so aus, aber das wird anders sein, wenn ich hier rausgehe", zeigt er sich zuversichtlich, dass Thai Nguyen seinem guten Ruf auch in seinem Fall gerecht wird. Richmond Barber: Virales TikTok-Video zeigt haarige Verwandlung Wie ausgewechselt! Der Kunde war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. © Montage: TikTok/nguyensteadycutting "Ich will selbstbewusst sein, wenn ich mit einer hübschen Frau ausgehe, und keine Cap aufsetzten, verstehst du, was ich meine?", erzählt der 39-Jährige, kurz bevor es ihm endlich an die Haare geht. Eines ist wenige Sekunden später klar: Der Frisur-Magier hat wieder einmal abgeliefert! In einem Vorher-Nachher-Vergleich sieht der glückliche Kunde wie verwandelt aus! Aus den dünnen Haaren und Geheimratsecken wurde ein sogenannter 'Low/Mid-Taper-Fade' mit Locken. Von kahlen Stellen auf dem Kopf ist nichts mehr zu sehen. Auch der Bart wurde stylisch frisiert. Kurioses Unglaublich selten: Zwillingsschwestern sind beide Albinos! "Das ist besser als gut. Das ist wie ein Traum-Haarschnitt für mich", freut sich der Mann über seine neue Frisur. "Ich könnte nicht zufriedener sein." Das Netz sah es offenbar ähnlich: Innerhalb weniger Tage sammelte der Clip fast zwei Millionen Views und Hunderte Kommentare, die wieder einmal überwältigt davon waren, was für einen großen Unterschied doch ein guter Haarschnitt machen kann.

Titelfoto: Montage: TikTok/nguyensteadycutting