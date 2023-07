Roboter gegen die Einsamkeit: Sieht so die Zukunft in Pflegeheimen aus?

Genf (Schweiz) - Roboter Nadine springt ein, wo Not am Mann ist: in der Pflege. Weltweit fehlt es an Alten- und Krankenpflegern sowie Betreuern. Können KI-betriebene Roboter dem Notstand mit imitierten menschlichen Gesten und Gesichtsausdrücken entgegenwirken?