Romantischer Urlaub endet sofort, als Frau sieht, wer am Flughafen auf sie wartet

Da beide das Reisen liebten, entschieden sie sich etwa drei Monate nach ihrem Kennenlernen zusammen in den Urlaub zu fliegen. In Spanien verbrachten sie eine romantische Zeit, die besser nicht hätte sein können.

Madeleine und Michael wären sich "in allem einig" gewesen und schmiedeten schon über Pläne für die gemeinsame Zukunft. Die Britin hatte sich sogar bei dem Gedanken erwischt, dass sie offenbar ausgerechnet bei Tinder den Mann fürs Leben gefunden hätte und glaubte, er könnte ihr Ehemann werden. "Wir haben so gut zusammengepasst", erklärt die Blondine auf TikTok .

Am Flughafen dann der Schock: Madeleins Date hatte in Wahrheit eine Freundin, die ein Kind erwartete. (Symbolbild) © 123rf/leungchopan

Das ahnungslose Paar landete nach einer Woche Urlaub wieder auf dem East Midlands Airport - wo sie bereits erwartet wurden.

Eine wütende junge Frau, mit unübersehbarem Babybauch, stürmte sofort auf Madeleine und ihren Freund zu. Im Gepäck hatte sie auch ihre Eltern, die anfingen, herumzuschreien und Michael zu filmen. Das Ganze war wie eine Szene aus einem schlechten Film, erinnert sich Madeleine.

Wie sich herausstellen sollte, hatte sie Michaels Freundin empfangen, die kurz vor der Geburt eines gemeinsamen Kindes stand.

Madeleine erfuhr, dass er seit vier Jahren mit ihr zusammen war und in der Beziehung alles andere als treu gewesen wäre. Ganze vier Seitensprünge hätte sie bereits ertragen müssen.

Und das war noch nicht alles: Das dreiste Tinder-Date hatte auch über sein Alter gelogen. In Wahrheit war er nämlich nicht 32, sondern bereits fünf Jahre älter. Michael hatte außerdem schon einen weiteren Sohn, den er auch vor seiner Freundin geheim gehalten hatte.

"Ich bin buchstäblich in einen Schockzustand geraten, wie einen Ganzkörperschock. Ich habe so etwas noch nie gefühlt", so die 22-Jährige. Sie hätte nicht im Geringsten damit gerechnet, an so einen Schwindler zu geraten. "Es klang zu gut, um wahr zu sein, und das liegt daran, dass es so war."

Diese Tinder-(Horror-)Erfahrung sollte für sie aber die letzte sein. Nachdem sie die Wahrheit über ihr Date erfahren hatte, löschte Madeleine die App sofort.