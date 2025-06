"Russischer Popeye" mit Öl im Bizeps muss in Klinik! Hat er endlich aus seinen Fehlern gelernt?

Russland - Kirill Tereshin (28) ist ein echtes Phänomen: Seit Jahren ist er im Netz als "Bazooka Arms" oder " russischer Popeye " bekannt - und das aus gutem Grund. Doch die aufgeblähten Fake-Bizepse haben ihren Preis, brachten den Russen schon mehrfach ins Krankenhaus. So auch in der vergangenen Woche. Zeigt er jetzt etwa endlich Einsicht?

Einen Tag später postete er zwei weitere Aufnahmen, dieses Mal aus den eigenen vier Wänden. Dabei ist zu erkennen, dass sein linker Arm nun nicht mehr ganz so exorbitant daherkommt, wie noch einige Wochen zuvor.

Auf zwei Bildern sieht man Tersehin vor einem Krankenhaus-Bett stehend, mit einem großen weißen Verband um seinen linken Arm. Am Bizeps färbt sich dieser rot, offenbar vom austretenden Blut. Dazu schrieb er: "Operation zum Entfernen des Bizeps."

Dort machte der Möchtegern-Popeye vor Kurzem öffentlich, dass er wieder einmal in Krankenhaus gelandet war. Schuld am Klinikaufenthalt? Natürlich seine unnatürlich breiten Oberarme!

Der fragwürdige Erfolg der Bizeps-Vergrößerungen brachte ihm Bekanntheit in der russischen Presse und den sozialen Medien ein. Auf Instagram folgen dem 28-Jährigen mehr als 260.000 User.

Vor vielen Jahren begann Tereshin mit seinen gefährlichen Selbstexperimenten, spritzte sich Öl-Gemische in seine Arme, um den Umfang zu erhöhen.

Hat "Bazooka Arms" also endlich auf seine Ärzte gehört? Schon früher musste der junge Mann an seinen Armen operiert werden. Machte danach aber weiter, wie zuvor. Ärzte warnten ihn immer wieder, dass er seine Arme früher oder später verlieren würde - sprich, sie amputiert werden müssten - sollte er so weitermachen.

Doch vielleicht kam dem 28-Jährige nun endlich die späte Einsicht. In den Kommentaren unter seinen OP-Posts zeigten sich viele User erleichtert. "Bist du endlich zur Besinnung gekommen?", "Gute Entscheidung Bruder" und "Vielleicht verliert er seinen Arm jetzt doch nicht", war dort zu lesen.

Bleibt nur zu hoffen, dass der "russischer Popeye" nicht bald doch wieder zur Öl-Spritze greift …