Neuigkeiten vom "Russki Popeye": So haben Frauen bei ihm eine Chance

In einem 20-minütigen Video erklärte Kirill Tereshin (27), was er von Frauen will. © screenshot/youtube/bazookahands

Auf seinem YouTube-Kanal namens Bazooka Hands leitete der Russe seinen Monolog nicht gerade bescheiden ein:

"Direkt vor Ihnen steht also ein hochintelligenter, unglaublich erfolgreicher und medienaffiner Mensch, denn ich habe bereits gesagt, dass es in dieser Welt, in der wir leben, überhaupt keine Konkurrenz für mich gibt."

Das darf durchaus als mutige Selbsteinschätzung gewertet werden, wäre der Lebemann wegen seiner Experimente mit Synthol, das er sich in die Oberarme spritzte, damit diese gigantisch groß werden, doch fast gestorben.

Bei solch einem überlegenen Selbstbild haben es Frauen natürlich nicht leicht, wenn sie das Interesse des Social-Media-Stars wecken möchten.

"Russki Popeye" hatte deshalb geschildert, was er erwartet!