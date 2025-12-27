VW-Fahrer schmeißt Müll aus dem Auto: Wie ein Mann dann reagiert, lässt staunen

Südafrika - Eine Szene zweier Männer aus dem Straßenverkehr in Südafrika sorgt derzeit auf Social Media für Gesprächsstoff. Am Donnerstag teilte der X -Account " @pmcafrica " ein Video, welches die hitzige Situation festhält. Der Auslöser für diese angespannte Lage ist jedoch kaum zu glauben.

Mitten an einer Ampel - ein Bus-Reisender kann es kaum fassen und greift sofort ein. © Fotomontage/X/@pmcafrica

Zu sehen ist ein Linienbus der "Alefba Iranian Group" aus Afrika, der an einer roten Ampel hält. Nur wenige Meter vor ihm wartet ein silberner VW Polo. Plötzlich öffnet sich dessen Fahrerfenster: Eine Plastikschale fliegt aus dem Auto und landet direkt auf der Straße – mitten im Stadtverkehr.

Was der Müllsünder offenbar nicht bemerkt, ist, dass mehrere Bus-Passagiere den Vorfall beobachten. Einer von ihnen reagiert sofort und möchte dem Müll-Banditen das Handwerk legen. "Hast du das gesehen?", fragt der Reisende den Busfahrer. Just bittet er um einen kurzen Halt, öffnet die Tür und springt aus dem Bus.

Verärgert stampft der Beobachter zum Polo, hebt den Müll auf und schmeißt diesen direkt durch das heruntergelassene Fenster des Autofahrers. Kurz danach stiefelt der Reisende zurück zum Bus und denkt, die Sache sei erledigt - falsch gedacht.

Die Reaktion im Auto fällt alles andere als einsichtig aus. Wutentbrannt öffnet der Müllsünder die Polo-Tür, greift nach dem Plastikbehälter und schleudert ihn erneut aus dem Fahrzeug. Die Szene wird nun von weiteren Personen an der Ampel beobachtet. Einige Passagiere des Busses blicken fassungslos auf den Mann im Auto.