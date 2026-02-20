Zwölfjähriger verpasst Schulbus: Sein spontaner Plan sorgt für Ärger mit der Polizei

North Carolina (USA) - Es gibt Kinder, die sich vermutlich freuen würden, den Schulbus verpasst zu haben. Schließlich geht somit der Unterricht flöten. Doch ein Junge aus dem US-Bundesstaat North Carolina hatte es so eilig, zur Schule zu kommen, dass er eine nicht ganz ungefährliche Aktion startete.

Beamte stoppten einen Zwölfjährigen im SUV. Er fuhr sich selbst zur Schule, nachdem er den Bus verpasst hatte. (Symbolfoto) © Bildmontag: 123rf/ sinenkiy / danielt1994

Einsatzkräfte des Monroe Police Departments waren am Mittwoch gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) auf den Straßen Monroes in North Carolina unterwegs, als ihnen ein Auto ins Auge fiel.

Wie es auf ihrem Facebook-Account heißt, hätten sie sich entschieden, den Fahrer eines Geländewagens zur Verkehrskontrolle rauszuziehen, nachdem ihnen "verdächtiges Verhalten" aufgefallen sei.

Noch dazu soll der SUV mit gefälschtem Nummernschild unterwegs gewesen sein. Doch wen die Beamten bei der Kontrolle am Steuer des Autos entdeckten, hatten sie sicher nicht erwartet.

Vom Fahrersitz aus blickte ihnen ein zwölfjähriger Junge entgegen. Der Grund für seine Ausfahrt ist kurios: Den Beamten erzählte er, seinen Schulbus verpasst zu haben. Daraufhin beschloss er, sich einfach selbst zur Schule zu fahren.