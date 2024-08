Schnäppchenjägerin begutachtet Sechs-Euro-Tasche in Secondhand-Laden: Dann bleibt ihr die Spucke weg

Winnipeg (Kanada) - Sie hing so unscheinbar im Secondhand-Laden ihres Vertrauens. Doch als Ashlee aus dem kanadischen Winnipeg das günstige Fundstück genauer unter die Lupe nahm, blieb ihr die Spucke weg.

Nach diesem Erfolg wollte Newsweek mehr über die Angelegenheit erfahren. Doch was Ashlee dem US-Magazin jetzt erzählte, stellt die kuriose Geschichte noch einmal auf den Kopf.

"Sie hat einen kleinen Fleck auf der Vorderseite, aber das ist keine große Sache", erklärt Ashlee in ihrem Video, das inzwischen 1,1 Millionen Klicks sowie gut 20.000 Likes erhalten hat.

Das Hermès-Siegel stellte sich leider als Fälschung heraus. © TikTok/Screenshot/msfili

Denn die Schnäppchenjägerin gab unumwunden zu: "Diese Tasche stellte sich leider als Fälschung heraus. Sie war aus echtem Leder und fühlte sich hochwertig an."

Dennoch bekräftigte sie ihre Liebe zur Suche nach besonderen Fundstücken: "Ich habe in dem Secondhandladen schon echte Louis Vuitton- und Chanel-Taschen gefunden."

Auf den großen Reibach musste Ashlee diesmal am Ende verzichten. Dafür kann sie sich jetzt zumindest über einen viralen Hit auf TikTok freuen. Ansonsten will die Kanadierin auch in Zukunft nach weiteren Schätzen suchen.

"Man weiß nie, was für tolle Dinge man finden kann! Es ist eine tolle Möglichkeit, die Garderobe aufzufüllen und das eigene Zuhause günstig einzurichten, und es ist eine hervorragende Möglichkeit, durch den Verkauf auf Facebook Marketplace oder eBay etwas zusätzliches Geld zu verdienen", so die gewiefte Schnäppchenjägerin.