Als Mutter sieht, was Tochter im Zoo macht, schmilzt ihr Herz dahin

USA - Dass Eltern, insbesondere von sehr jungen Kindern, in jeglicher Hinsicht Vorbild sind, wurde Viridiana Domínguez (31) vergangene Woche einmal mehr klar. Die US-Amerikanerin erhielt ein Video von ihren eigenen Eltern, die gerade mit ihrer Tochter Zahra (2) im Zoo waren. Was die Kleine in dem Clip tat, ließ nicht nur das Herz der Mutter dahinschmelzen, sondern auch das vieler anderer Menschen auf TikTok.

Die kleine Zahra macht in dem Video ein Foto ihrer Puppe. © TikTok/Screenshot/viridmngzz

Fast eine Million Klicks sind inzwischen zusammengekommen, dazu mehr als 170.000 Likes.

Doch nicht nur die User können die Geschichte gut nachempfinden, auch Kinder-Experten stützen die Einschätzung von Zahras Mutter.

So sagte Joaniko Kohchi, Direktorin des "Adelphi Institute for Parenting", im Gespräch mit Newsweek: "Es ist allgemein wahr, dass Kinder tun, was wir tun. [...] Sie tun seltener, was wir sagen, insbesondere wenn es von dem abweicht, was wir ihnen zeigen."

"Kleinkinder reagieren eher auf die Gefühle ihrer Eltern als auf deren Worte. Wir erfüllen ihre Bedürfnisse, wenn wir unsere Fähigkeit entwickeln, unsere eigenen Gefühlszustände zu erkennen und uns auf ihre einzustellen", ergänzte sie.

Ob es allerdings sinnvoll ist, sein Kind so oft zu fotografieren, dass es dieses Verhalten bereits als Kleinkind nachahmt, steht auf einem anderen Blatt.