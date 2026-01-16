Frau kauft Pullover für acht Euro: Als sie echten Wert erfährt, traut sie ihren Augen nicht

Italien - Sie hatte schon so ein Gefühl. Doch so richtig wusste Isobel Millington nicht, was sie kürzlich für einen Volltreffer in einem Secondhand-Laden in Italien gelandet hatte. Erst als die junge Frau zu Hause war und das Etikett ihres erstandenen Kaschmirpullovers überprüfte, wurde ihr endgültig klar, was los war.

Isobel Millington hat kürzlich einen Volltreffer in einem Secondhand-Shop in Italien gelandet. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/postyfangirl

Acht Euro hatte Millington lediglich bezahlt. Dann bemerkte sie, dass der Pullover von Brora war - was ihr nicht viel sagte. Also googelte sie das Unternehmen.

"Als ich die Preise auf der Website sah, war ich total aus dem Häuschen und suchte sofort nach einem ähnlichen Artikel. Ich traute meinen Augen nicht", erklärte die Schnäppchenjägerin jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Denn ein vergleichbarer Pullover von Brora hat einen Neupreis von etwa 330 Euro. Aber wie konnte es sein, dass man sich im Secondhand-Shop derart bei der Preisgestaltung vertan hatte?

"Meine Heimatstadt in Italien liegt inmitten vieler Täler", erzählte Millington, die den genauen Ort lieber nicht verraten wollte. Dafür erklärte sie: "Viele Engländer leben in den Hügeln und spenden ihre gut erhaltene Kleidung an diesen Secondhand-Laden, da diese in Italien nicht so verbreitet sind und es der einzige in der Umgebung ist, was bedeutet, dass man dort einige großartige Fundstücke machen kann."

Die frohe Kunde ihres Super-Schnäppchens verbreitete Millington dann zunächst bei ihren Bekannten, später auch auf TikTok.