Schweres Geschütz gegen die Hitze: Landwirt kühlt seine Kühe mit Schneekanone
Coburg - Was sonst nur im Winter für weiße Pisten sorgt, spendet im Norden von Bayern jetzt rund 150 Milchkühen eine angenehme Brise: Ein Landwirt aus dem oberfränkischen Tremersdorf im Landkreis Coburg setzt bei der aktuellen Hitze auf eine Schneekanone für seine Tiere.
Horst Amberg lieh sich das Gerät von einem benachbarten Wintersportverein aus, wie er einem Reporter von "News5" erzählt. Die Idee kam ihm, weil die Maschine im Winter in der Region oft zum Einsatz kommt.
"Da habe ich gedacht, ich kann mit der Schneekanone auch den Kuhstall belüften", sagt der Milchbauer.
Ein Anruf beim Fahrer des Wintersportvereins genügte: "Das war ziemlich unbürokratisch vom Wintersportverein, dass wir die Schneekanone holen und ausprobieren konnten. Und es hat funktioniert."
Statt Schnee zu produzieren, fungiert die Schneekanone nun als leistungsstarker Ventilator: Sie steht außerhalb des Stalls und bläst große Mengen Luft ins Gebäude – und sorgt so für eine deutlich angenehmeres Klima für die Kühe im Stall.
Betrieben wird die ungewöhnliche Konstruktion mit Strom aus der hofeigenen Photovoltaikanlage.
Schneekanone im Sommer-Einsatz: "Wir hätten einige Kühe eingebüßt"
Amberg hatte sich aufgrund der Temperaturen Sorgen um sein Vieh gemacht. Er berichtet von dramatischen Folgen für die Tiere bei anhaltender Hitze: "Die fangen das Schnaufen an, werden krank, die Milchleistung sinkt, keine Futteraufnahme mehr. Das kann teilweise bis zum Tod führen."
Bei der Milchmenge könnten laut dem Landwirt "bis zu 30 Prozent" verloren gehen, wenn der Kreislauf der Tiere durch die Hitze zu stark belastet wird.
Eine gute Luftzirkulation im Stall kann die Belastung durch die hohen Temperaturen deutlich reduzieren und das Wohlbefinden der Tiere verbessern.
Mit seiner unkonventionellen Lösung sorgt der Landwirt mittlerweile weit über die Region hinaus für Aufmerksamkeit.
Amberg ist sich sicher: "Wir hätten einige Kühe eingebüßt, wenn die Schneekanone nicht hier wäre."
Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach