Schock am Flughafen: Mann will mit toter Ehefrau fliegen
Teneriffa (Spanien) - Ein älterer Mann versuchte am Flughafen Teneriffa, mit seiner verstorbenen Frau zu reisen.
Wie die spanischen Zeitung Diario de Avisos berichtet, ist ein 80-jähriger Mann am Flughafen festgenommen worden, nachdem er seine Frau in einem Rollstuhl mit sich geführt hatte, obwohl diese offenbar bereits tot war.
Sicherheitsmitarbeiter wurden auf das Paar aufmerksam, als es den Metalldetektorbogen passierte. Dabei stellten sie fest, dass die Frau nicht ansprechbar war, eine ungewöhnlich niedrige Körpertemperatur aufwies und keine Atmung erkennbar war.
Daraufhin wurden die Polizei sowie forensische Einsatzkräfte hinzugezogen.
Der Mann gab zunächst an, seine Ehefrau sei bereits einige Stunden zuvor am Flughafen verstorben. Mehrere Angestellte erzählten jedoch, der 80-Jährige habe wiederholt versucht, den Tod der Frau der Einrichtung des Flughafens zuzuschreiben.
Die Ermittlungen dauern an, um die genauen Umstände des Todes der Frau zu klären.
Ähnliches hatte sich erst vor Kurzem auf einem Flug zugetragen
Erst vor Kurzem hatte sich ein ähnlicher Vorfall auf einem EasyJet-Flug von Málaga nach London ereignet, bei dem ebenfalls eine ältere Frau verstorben war.
Während einige Passagiere angaben, dass die Frau bereits tot gewesen sei, als ihre Familie sie an Bord brachte, erklärte die Fluggesellschaft EasyJet, die Passagierin sei vor dem Einsteigen als flugfähig eingestuft worden.
Titelfoto: 123rf/svitlanahulko