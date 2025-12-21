Grausamer Fund im Flugzeug: EasyJet-Mitarbeiter entdecken tote Oma im Rollstuhl

Málaga (Spanien) - Zu schrecklich, um wahr zu sein. Ein EasyJet -Flug von Málaga nach London Gatwick musste am Freitag kurz vor dem Start wieder umkehren. Der Grund für die gecancelte Reise war der Tod einer 89-jährigen britischen Passagierin an Bord, berichtete die " Daily Mail ". Mehrere Mitreisende äußerten sich kritisch zu dem Vorfall und behaupteten, die Frau sei bereits tot gewesen, bevor sie mit einem Rollstuhl ins Flugzeug gebracht wurde.

Die Mitreisende Petra Boddington zeigte sich erzürnt über EasyJet. © Fotomontage/Facebook/Petra Boddington

Das Unglück ereignete sich auf dem Flug EZY8070. Geplant war der Abflug kurz nach 11.15 Uhr, doch die Maschine kehrte noch auf dem Rollfeld zur Parkposition zurück, erklärte die mitreisende Passagierin Petra Boddington in einem Video auf Facebook. Erst zwölf Stunden später konnten die übrigen Fluggäste ihre geplante Reise fortführen.

"EasyJet! Was haben sich eure Bodenmitarbeiter heute nur dabei gedacht?", sagte Boddington entsetzt. Fünfmal sollen die Mitarbeiter die Familie der Frau gefragt haben, ob mit der Passagierin alles in Ordnung sei. Ohne weitere Bedenken verräumte das Personal die Frau samt des Rollstuhls dann in das Flugzeug. "Mit bloßem Auge sah sie aus, als sei sie bereits tot", tadelte Boddington das Unternehmen.

Zudem kritisierte sie, dass betrunkene Passagiere nicht an Bord gehen durften, während eine offensichtlich reglose Person kein Problem darstellte. "Der Vorfall hat den Flugplan aller Reisenden massiv beeinträchtigt", erklärte die Passagierin.

Doch Boddington war nicht die einzige Mitreisende, die sich kritisch über das Unternehmen äußerte. Auch Tracy-Ann Kitching (89), die nur wenige Reihen vor der Verstorbenen saß, sei der festen Überzeugung, dass die Frau bereist tot war.