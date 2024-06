Tote wird für Beerdigung vorbereitet - was dann passiert, lässt Bestattern das Blut in den Adern gefrieren

Lincoln (Nebraska/USA) - Was für ein riesiger Schock! Nachdem Constance Glantz (74) kürzlich in einer Pflegeeinrichtung für tot erklärt worden war, brachte man sie in ein Bestattungshaus. Dort sollte sie für ihre anstehende Beerdigung fertig gemacht werden. Was die Mitarbeiter dort jedoch bemerkten, jagte ihnen einen riesigen Schrecken ein.