Schock in Flugzeug: Decke kracht bei Start herunter - Passagiere müssen sie selbst halten

Die Decke konnte mit Klebeband notdürftig repariert werden. © Screenshot/TikTok/lucasmpayne

Tom Witschy (35), der an Bord war, schilderte gegenüber "People", wie sich die dramatische Situation vor etwa zwei Wochen abspielt hat.

Die Delta-Maschine war demnach gerade von der US-Stadt Atlanta auf dem Weg nach Chicago, als sich das Deckenpaneel löste. Da sich das Flugzeug noch im Steigflug befand, durften die Passagiere sich zunächst nicht abschnallen oder aufstehen.

"Wir hielten das Paneel etwa 10 bis 15 Minuten lang, bis die Flugbegleiter endlich aufstehen und nachsehen konnten", erzählte Witschy und fügte hinzu, dass die Bordcrew nach Tape suchte.

Wenig später erinnerte sich jedoch ein Passagier daran, dass er gelbes Klebeband bei sich hatte, womit die Reisenden die Kabine provisorisch reparieren konnten. Insgesamt etwa 20 bis 45 Minuten dauerte die Reparatur.

Nachdem die Decke notdürftig befestigt worden war, kehrte der Flieger zurück nach Atlanta – obwohl Chicago bereits näher gewesen wäre.

"Die Leute waren vor allem schockiert, dass so etwas überhaupt passiert ist, dass wir es so lange selbst halten mussten, und genervt, dass wir nach all dem wieder nach Atlanta zurückflogen. (...) Was eigentlich ein kurzer Flug von etwa einer Stunde hätte sein sollen, wurde zu einer ganztägigen Odyssee", sagte Witschy.