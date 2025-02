Mann beißt in Schokoriegel und wundert sich: Dann sieht er genauer hin

Dieses Foto des Schokoriegels mit dem darin steckenden Plastikstück veröffentlichte Daniel (37) auf Reddit. © Reddit/Screenshot/u/Niko_Dangos

"Etwas fühlte sich komisch an meinen Lippen an", sagte der Brite diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Ich schaute nach und da war es: ein ziemlich großes Stück Plastik", erklärte er. Zunächst habe er sich nichts dabei gedacht, es einfach nur "cool" gefunden.

Doch dann stellte der 37-Jährige Mitte der Woche ein Foto des kuriosen Riegels auf Reddit ein, wo er sofort jede Menge Feedback bekam.

Viele User rieten ihm, den Hersteller zu informieren, um mögliche weitere verunreinigte Riegel aus den Regalen zu nehmen.

"Mir ist nichts passiert, aber ein Kind hätte verletzt werden können", sagte Daniel dem US-Magazin. Auch seine Verlobte habe ihn auf das Risiko hingewiesen.

Newsweek hat aus diesem Grund bei dem Hersteller nachgehakt.