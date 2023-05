Schuldirektor öffnet Mülltonne: Was sich darin befindet, ist furchteinflößend

Nicholas County (USA) - Eine Woche kann kaum schlimmer starten als mit so einer haarigen Überraschung: James Marsh, der Rektor der "Zela"-Grundschule in West Virginia (USA), entriegelte am gestrigen Montagmorgen kurz nach 7 Uhr (Ortszeit) die Abfallbehälter hinter der Bildungsstätte. Wie auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist, bekam es der Schul-Chef dann jedoch mit einem eingesperrten Raubtier zu tun.