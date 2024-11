Durch den Lüftungsschacht: Mörder zeugen "Wunder-Baby" im Knast!

Miami - In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida wurde ein Baby auf wundersame Weise durch einen Lüftungsschacht gezeugt.

Allen Umständen hinter Gittern zum Trotz haben zwei verurteilte Mörder ein Baby gezeugt. (Symbolbild) © 123RF/welcomia

In der Haftanstalt "Turner Guilford Knight Correctional Center" in Miami haben die Insassen Daisy Link (29) und Joan Depaz (23) ein Kind gezeugt - ohne je miteinander geschlafen zu haben.

Gegenüber dem US-Sender "7News Miami" erklärten die beiden Straftäter in der vergangene Woche, wie ihnen die Befruchtung trotz der unromantischen Umstände gelang. "Ich habe meinen Samen einen Monat lang etwa fünfmal täglich in Alufolie verpackt", erklärte Depaz.

Über ein aus Bettmaterialien hergestelltes Seil verfrachtete er seinen Erguss durch den Lüftungsschacht in die Zelle von Link, die sich das Sperma einführte und davon tatsächlich schwanger wurde. Bereits im Juni erblickte ihre Tochter das Licht der Welt und wächst seither bei der Mutter des Vaters auf. Per Videochat dürfen Mama und Papa ihr Kind sehen.

Die Frau, die übrigens wegen Mordes an ihrem Ex-Freund hinter Gittern sitzt, erklärte nach der erfolgreichen Geburt: "Sie ist ein Wunder-Baby, sie ist ein Segen." Auch der 23-Jährige sitzt wegen Mordes ein. Er sei in dem Gefängnis inzwischen eine "Berühmtheit". Das Pärchen wurde derweil in verschiedenen Haftanstalten verlegt.