Kinderbett verschiebt sich von selbst: Grund lässt Mama den Atem stocken

Tupelo (USA) - Eine Mutter fragte sich Tag für Tag, wieso sich das Bett ihres Babys immer verrückte ... bis sie die Kameraaufnahmen checkte.

Sloanes Sohn verrutscht durch Hin-und-Her-Schaukeln in seiner Nachtruhe immer sein Babybettchen. © Collage: Screenshots/TikTok/@syle01

Sloane Lyle aus Tupelo, einer Stadt im US-Bundesstaat Mississippi, wunderte sich, dass das Babybett ihres Sohnes jeden Morgen anders dastand, wie sie gegenüber Newsweek erzählte.

Allmählich machte sie sich Sorgen, also checkte sie die Überwachungskamera des Bettes und konnte ihren Augen kaum trauen: Ihr Sohn war selbst verantwortlich für das Verrutschen.

Obwohl der Kleine längst schlafen sollte, beschloss er, sich in seinem Bett so oft hin und her zu bewegen, bis nichts mehr an Ort und Stelle war.

"Bei jedem Mittagsschlaf und nachts, wie ein Uhrwerk, macht er das etwa zwei bis vier Minuten lang, und dann schläft er tief und fest", erklärte Sloane. "Als er es das erste Mal tat, waren mein Mann und ich entsetzt und dachten, es sei etwas nicht in Ordnung. Wir riefen panisch unsere Kinderärztin an."