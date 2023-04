Siamesische Zwillinge bekommen viele Fetisch-Nachrichten - nur eine hat einen Freund

Connecticut - Lupita and Carmen Andrade (beide 22) sind unzertrennlich - sowohl im wortwörtlichen, als auch im übertragenen Sinn: Egal ob Klamotten, Gefühle oder Hobbys, die siamesische Zwillinge teilen einfach alles. Nun ja, fast alles - denn einen Freund hat nur eine von den beiden jungen Mexikanerinnen.

Lupita and Carmen Andrade (beide 22) teilen fast alles. Einen Freund - Daniel (l.) - hat aber nur Carmen. © Fotomontage: Instagram/Screenshots/andrade_glupe

Lupita bezeichnet sich selbst als asexuell. Das heißt jedoch nicht, das dasselbe auch für ihre Schwester gilt. "Ich möchte, dass Carmen glücklich wird. Ich weiß, dass ihr das wichtig ist", sagte sie gegenüber Today.com.

In puncto Beziehung sieht es gar nicht so schlecht aus bei Carmen - schon seit zweieinhalb Jahren ist sie mit ihrem Freund Daniel zusammen. Die beiden lernten sich über die Dating-App "Hinge" kennen.

"Ich habe nie versucht, die Tatsache zu verbergen, dass ich ein siamesischer Zwilling bin, was bedeutete, dass ich viele Nachrichten von Typen mit Fetischen bekam. Ich wusste sofort, dass Daniel anders war als die anderen, weil er nicht mit einer Frage nach meinem Zustand anfing", erklärte sie.

In der Vergangenheit hatte sie Verabredungen wegen ihrer Sozial-Phobie oft in letzter Minute abgesagt, doch bei Daniel habe es sich von Anfang an anders angefühlt.

Das junge Paar hat sogar schon über eine mögliche Verlobung geredet, doch erstmal wollen sie eine Zeitlang zusammenwohnen.