09.12.2023 17:13 So groß wie ein Truthahn: Ikea bietet gigantischen Schmaus zu Weihnachten an!

Ikea erweitert zum diesjährigen Fest sein Angebot an Speisen: In Großbritannien gibt es ein Köttbullar in Truthahngröße zu kaufen und zu gewinnen.

Von Dana-Jane Kruse

Großbritannien - Ikea erweitert zum diesjährigen Fest sein Angebot an Speisen, doch statt einem schwedischen Weihnachtsbraten - Schinken, Gans oder Ente vielleicht - entschied sich das Einrichtungshaus für eine gigantische Neuinterpretation seines wohl beliebtesten Gerichtes: Köttbullar. Zwei Dutzend Köttbullar in Soße oder doch ein einziges in Übergröße? Zum diesjährigen Fest können sich die Briten entscheiden. (Symbolfoto) © 123RF/vaaseenaa Statt vielen kleinen Fleischbällchen gibt es in britischen Ikea-Filialen bald ein Köttbullar in Truthahngröße zu kaufen. Das kommunizierte das schwedische Einrichtungshaus bereits auf seinem Instagram-Kanal. "Es ist groß. Es schmeckt gut. Es ist ein echter Weihnachts-Hingucker", verkündete der beliebte Möbelriese auf, "Wir stellen vor: Ikea-Fleischbällchen in Truthahngröße. Finden Sie bald heraus, wie eines ergattern können", hieß es weiter. Ein Hinweis darauf, dass es nur eine begrenzte Anzahl der Riesen-Fleischklopse geben wird? Kurioses Frau betrachtet Weihnachtsbaum: Plötzlich merkt sie, dass sie angestarrt wird In dem Bild- und Videomaterial des Einrichtungsriesen liegt das riesige Köttbullar auf einem Kartoffelpüree-Bett und wird mit Soße beträufelt. Auch die typische Preiselbeersoße ist nicht weit von dem übergroßen Klops aus Schwein und Rind entfernt. Ikea-Großbritannien hat sogar mit einem Gewinnspiel auf das übergroße Köttbullar aufmerksam gemacht. Darüber hinaus gibt es einen Weihnachtsbaum aus Veggie-Fleischbällchen zu gewinnen. Es gibt ein Riesen-Fleischbällchen zu gewinnen Ikea-Riesen-Köttbullar beeindruckt vor allem Fleischliebhaber Landen bald nur noch Köttbullar in den Einkaufstüten der britischen Ikea-Shopper? (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/monticello, 123RF/trongnguyen Tatsächlich gehören die Fleischbällchen, oft gepaart mit Preiselbeersoße und Kartoffelpüree, zum traditionellen schwedischen Weihnachtsessen. In Großbritannien und wohl auch in Deutschland dürften Köttbullar allerdings zu einer Seltenheit unter den Festtagsspeisen gehören. Die kuriose Aktion von Ikea beeindruckte jedenfalls viele Instagram-Nutzer. "Ich wusste nicht, dass schon der erste April ist", scherzte ein Nutzer in den Kommentaren, der kaum glauben konnte, dass das Riesen-Köttbullar ernstgemeint ist. Kurioses Schweinischer Einsatz: Witziges Polizeivideo geht viral! Andere konnten es kaum erwarten, loszulegen. Ein Fan schrieb: "Bitte sagt mir, dass das echt ist." Das auf Hühnchen spezialisierte Fast-Food-Restaurant KFC merkte an: "Ne, wir bleiben bei Geflügel." Kritische Stimmen beklagten, dass Ikea sein Angebot eigentlich gesünder für Menschen und Umwelt gestalten wollte. "Ein großes Lob an Ikea Großbritannien, es ist ihnen endlich gelungen, gleichzeitig das ungesündeste und kapitalistischste Essen zu kreieren. Genie der Katastrophe", beklagte sich ein User.

